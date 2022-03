El descargo de los dueños del Falcon verde que se hizo viral el 24 de marzo

En las redes sociales habían tildado de “inoportuno” que el auto circulara por la General Paz el pasado 24 de marzo.

Una situación generó polémica el pasado 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha en la que se conmemora a las víctimas de la última dictadura nacional que tuvo lugar en Argentina entre 1976 y 1983.

En ese marco, una usuaria compartió en Twitter una foto donde se veía a un Ford Falcon verde – marca, modelo y color que están asociados a los secuestros ilegales durante la dictadura- circulando por la avenida General Paz ese mismo feriado 24.

“Qué oportuno sacar a pasear el Falcon verde hoy por la General Paz, hermano”, comentó de forma irónica una usuaria junto a la foto del auto tomada de atrás, a la cual no le había borrado la patente.

El tuit trajo respuestas a favor y en contra, y días después llegó la explicación y el pedido de los familiares del dueño del vehículo.

“Solicito derecho a réplica acerca de la foto que levantaron del Falcon que perteneció a mi abuelo y que nada tuvo que ver con el proceso militar”, explicó Federico Folino en Instagram al pie de una publicación que hacía referencia al tuit.

“Repudiamos el genocidio. El auto hoy es de mi tío, un laburante argentino que nada tiene que ver con los ‘milicos’ y al cual lo estarían arriesgando a un acto de violencia porque la patente no esta blureada”, agregó Federico sobre los riesgos que podría correr su tío ante posibles agresiones.

En su mensaje expresó que iba a tener en cuenta que no estaban al tanto de la situación y solicitó que se retractaran por el medio que así lo prefieran.

“La autora del tweet ya lo hizo como corresponde, pudimos hablar sin llegar a instancias legales, ella no quería generar odio y yo tampoco”, aclaró por último.

El pedido de disculpas de la usuaria de Twitter

Tras haberse comunicado con Federico y su familia, la usuaria borró la foto del auto y compartió un mensaje en su cuenta de Twitter: “Quiero pedirle disculpas a Fede y toda su familia por exponerlos. Ellos son los dueños del Falcon que subí ayer y repudian absolutamente el terrorismo de estado. Y a la vez agradecerle que haya entendido que no hubo malas intenciones de mi parte. Hablando se entiende la gente”.

Federico, por su parte, le respondió: “Cada caso es un mundo, el simbolismo es fuerte, pero para nosotros es el Ford del abuelo que nada tuvo que ver con el golpe. Fue bueno hablar y poder entenderse, a veces no somos tan distintos”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram