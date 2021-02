EL DEBUT DE LA ESCUELITA DE FÚTBOL DE SAN MIGUEL EN CHACO

En la entidad del “Trueno Verde” como se hacen llamar el club de San Miguel de Bs. As se viven momentos de mucha emoción y alegría, no es para menos los chicos de la escuelita de fútbol que se encuentra en Presidencia Roque Sáenz Peña comenzó a participar de un torneo organizado por la EFU. (Escuelas de Futbol Unidas) es una agrupación que integra varias escuelitas de fútbol de la localidad de Sáenz Peña.

Gustavo Silva (40 años), uno de los profesores a cargo de la actividad y representante de la escuela de fútbol “San Miguel”en Sáenz Peña, contó a www.chaconoticias.com.ar el motivo del nombre y como lograron fundar esta escuelita de fútbol en el Chaco.

“La verdad que un día me senté a hablar con un amigo de muchos años , Javier Pauluk un socio que forma parte del club San Miguel de la Provincia de Bs As , le dije que me gustaba trabajar con los más chiquitos ,que tenemos un grupo de chicos que continuamente participan de torneos locales y provinciales aquí en Chaco y que nos gustaría que nuestra escuela llevara el nombre y la bandera del Club San Miguel en honor a la amistad y al trabajo que llevamos adelante en diferentes provincia pero con una sola menta sacar a los chicos de la calle y que puedan tener una niñez feliz y con buenos recuerdos justo como lo tengo yo .” Comentó Silva

Javier emocionado por el gran gesto y la actitud de su amigo enseguida se puso a disposición y se pusieron a trabajar para la escuelita de fútbol de Pcia Roque Sáenz Peña que el fin de semana participó del primer torneo con el nombre de “San Miguel”

Los chicos al ver esta situación y saber que iban a tener el apoyo incondicional del Club San Miguel y tener representación en la Provincia de Buenos Aires quedaron muy entusiasmado al igual que la entidad del”Trueno verde” Entender que un Club de Bs. As como San Miguel los había “apadrinado” los dejo muy contentos y con ganas de seguir jugando al fútbol que tanto les gusta.

