El Concejo Municipal ratificò ordenanzas con medidas preventivas por coronavirus

En una sesión especial, el Concejo Municipal se convocó ayer a la mañana para ratificar las Ordenanzas anunciadas por el intendente Bruno Cipolini El presidente del Concejo Municipal Pedro Egea se refirió a la sesión especial que encabezó ayer junto al resto de los ediles para ratificar las medidas adoptadas por el municipio y adherir a las anunciadas a nivel nacional y provincial “Nos reunimos en el Concejo Municipal con las precauciones del caso, en una sesión especial para reafirmar algunas medidas tomadas a nivel nacional, provincial y municipal para resguardar la salud de los ciudadanos”, explico Egea. Analizamos las ordenanzas relacionadas con todo lo que tiene que ver con el control, “no debemos olvidar que tenemos una cuarentena y una serie de medidas que en los próximos días se van a profundizar”, sostuvo el presidente del Concejo Municipal. Reconoció que “cualquier medida que parezca exagerada redundará en beneficio de todos a largo plazo”. En la sesión especial del día jueves, los ediles trabajaron sobre el Call Center que funciona en la ciudad donde “había una marcada preocupación, así que el poder de policía del municipio está actuando y cuenta con la colaboración de la policía”. Por último dijo Egea que espera que los vecinos colaboren y por resguardo se queden en casa. Carlos Pereyra: “Estamos atentos a cualquier situación que se plantee” Por su parte el presidente del Bloque de concejales de Frente Chaqueño Carlos Pereyra explicó que se reunieron en sesión especial para dar el marco legal a las ordenanzas que el Ejecutivo había emitido en estos días. “Nos reunimos en el Concejo, con los resguardos correspondientes y ratificamos las ordenanzas que desde el día sábado el intendente anunció, para que esta pandemias que estamos atravesando no se propague en la ciudad”. “La idea- dijo Pereyra- es seguir trabajando y tenemos el compromiso de estar atento a cualquier situación que se plantee para que nosotros podamos llevar adelante todas las ordenanzas que correspondan”. Nora Gauna:“Tenemos la obligación de hacer lo necesario” La Concejal Nora Gauna, presidente del Bloque Chaco Somos Todos señaló que “se está trabajando en completa unidad y sumando a esta causa que nos está llevando a tomar decisiones drásticas para un momento muy especial”. “Brindamos las herramientas necesarias y dentro de ellas se establecieron multas y sanciones para los que no cumplan con lo que está establecido”, recordó la edil al tiempo que señaló: “no nos estamos cuidando nosotros, nos estamos cuidando todos porque todos somos en este momento posibles foco de infección y lo queremos evitar”. Dijo Nora Gauna: “tenemos la obligación de hacer lo necesario. Si con una resolución y una visita oficial no alcanza veremos si podemos apelar a otra medidas quizás tocado el bolsillo con alguna multa y si no quieren que el municipio recaude, simple no habrán los negocios”. Ambos ediles volvieron a insistir e invitar a la población que “si no es necesario no deben salir de sus casas, y hacerlo únicamente para necesidades extrema. Pedimos a la población que nos acompañe en esta campaña y decirle a los vecinos que el mejor lugar hoy es nuestra casa y cumplamos con todos los protocolos de seguridad”

