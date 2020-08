El Concejo Municipal despide al ingeniero Federico Kaenel

El Concejo Municipal de Sáenz Peña participa del fallecimiento del ingeniero Federico Kaenel ex decano de la Facultad de Agroindustrias y ex legislador provincial. Acompaña a su familia en tan doloroso momento.

El ingeniero Federico Kaenel tenía 85 años. Fue presidente de la Fundación para el desarrollo del Centro Chaqueño (FUNDECCH), y a través de dicha institución él apoyó al Centro CONIN en su lucha contra la desnutrición infantil.

El Concejo Municipal lo había reconocido el año pasado en el marco del Día del Docente Universitario, como Destacado Docente Universitario. En esa oportunidad el ex decano compartió su reconocimiento con quienes trabajaron durante todo este tiempo con él. “Este logro es de todos, casi siempre nada se logra solo, sino siempre es por el trabajo de equipo”, había señalado al recibir su reconocimiento.

La comunidad despide a un gran baluarte de la educación universitaria quien ha conseguido con su trabajo y dedicación poner a la ciudad de Sáenz Peña en una posición destacada a nivel nacional.

