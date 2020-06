El Comité de Expertos debate sobre los casos de coronavirus en Chaco

Este lunes, ante la consulta sobre el paciente supuestamente infectado de coronavirus de Sáenz Peña el subsecretario de Salud, Alejandro García, determinó que se trata de un caso que está siendo evaluado y debatido por el Comité de Expertos.

“Las posibilidades que se plantean es que la técnica PCR (siglas en inglés de “Reacción en Cadena de la Polimersa”), haya sido de un falso positivo, que está contemplado en la sensibilidad y especificidad de esas pruebas; y la otra es que la serología (estudio que permite comprobar la presencia de anticuerpos en la sangre) no sea una técnica correcta y sea un falso negativo”, explicó.

“Ahora, nos parece fundamental resaltar en cómo se actuó en el caso: se reconoció rápidamente el caso como sospechoso, se realizó el hisopado, el bloqueo, se realizó el testeo a toda la familia, se produjo el aislamiento, se produjo el seguimiento y gracias a Dios este paciente anduvo bien”, mencionó García, sin tener en cuenta que esta familia también fue centro de ataques y amenazas por este motivo.

“Se dieron los síntomas, no presentó complicaciones ni él ni toda la familia, y el estudio no presentó nuevos contagios, que nos tiene que dejar tranquilos”, aseguró. Sin embargo, la familia del joven asegura que no se presentaron más casos ni se pudo establecer el nexo de contacto, porque nunca tuvo la enfermedad.

