El Ciclo de Cine en los barrios visito el CIC Piñeyro

La actividad se desarrollo desde las 18,30 horas, con la proyeccion de la película «Lilo y Stitch», este jueves 25 de septiembre.

Con un salón lleno de niños, papás y mamás que se sumaron además del personal del CIC, los asistentes además disfrutaron de un refrigerio.

El ciclo de Cine en los barrios es promovido por la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana, con el apoyo incondicional de la gestion del Intendente Bruno Cipolini.