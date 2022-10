El CER se reúne el día de mañana en el Club Luz y Fuerza para dar cierre al Primer Congreso

Sáenz Peña – Ricardo Sánchez, integrante de CER detalla sobre el encuentro del día de mañana en el Club Luz y Fuerza: “Estamos muy contentos del trabajo realizado en estos seis meses. Primero días de mayo inicio todo esto en la localidad, y de manera ininterrumpida logramos estar en 65 localidades.”

“Cada taller no es la reunión política donde se da un discurso y luego la gente se va sin participar y con una sensación de vacío, estás reuniones son para que los vecinos cuenten el tema de la inseguridad, los propios chicos de las instituciones hablan sobre la imposibilidad que tienen de seguir estudiando al terminar el secundario. Venimos teniendo experiencias maravillosas porque dimos vuelta el tema, dónde la gente nos dice que debemos hacer y no nosotros a ellos. Mañana estaremos en el club Luz y Fuerza a partir de las 10am compartiendo lo que son las conclusiones de los talleres realizadas en la zona de la provincia del Chaco.”

“Tendremos los talleres de validación, es decir, si alguno de los integrantes no está de acuerdo con lo que se haya dicho o faltó se diga, está este taller donde habrá tres carpas para los interesados en expresar su desacuerdo. Podrán hablar en las carpas según la temática a la que se refiera, salud, educación o justicia. Lo único que pediremos es que sea expresado en resumen para dar lugar a los demás. Luego de una hora y pico de debate tendremos las conclusiones, el cierre a cargo del intendente de Resiste, Gustavo Martínez.”

“Las convocatorias siguen, el puntaje fue casi el 39% de los votos, lo que demuestra que somos una fuerza importante. Estos talleres son el armado del plan de gestión y desarrollo, al mismo lo culminaremos en Puerto Tirol, horas antes del comienzo del Mundial del Fútbol. En Sáenz Peña estaremos mañana, próximo fin de semana en General San Martín, luego en San Bernardo y terminamos en Puerto Tirol con toda la gente de Resistencia participando.”

“No hay ningún grupo político que haya hecho la tarea que hicimos. Dar lugar a la gente a qué cuente la verdad, las malas experiencias, que nos cuenten la verdad sobre qué pasó cuando quisieron hacer por ejemplo una denuncia policial, ver por ejemplo si el plan de educación es eficiente para sus hijos, entre otros temas.”

“Creo que con la decisión del ministro Massa, se ve el interés de evitar explicación social, más allá del mal estar que genera ver los precios en un supermercado. La implementación de los bonos me parece muy buena idea y muy necesario. Lo sucedido en el trato con los residentes médicos me pareció una medida excesiva, si vamos a ser permisivos debemos serlo con todos y no establecer diferencias.”

“Nuestro espacio tiene una figura importante que aún no tenemos definido como jugará, el intendente Gustavo Martínez. Tenemos que ver cómo resulta una elección de candidatos, porque está en pleno debate el tema de las elecciones obligatorias, las PASO, para definir los candidatos de los partidos políticos. Creo que Capitanich está con un ojo en Buenos Aires para ver cómo se define está cuestión allí para luego ver la situación en Chaco. Creo que las PASO al peronismo no le ha resuelto sus problemas, cuál es su problema, que a veces tenemos dos, tres, cinco candidatos en una localidad, entonces el que se siente perdedor en las PASO no irá a las PASO. Con un minuto de votos ya pueden estar en la elección general. En Chaco por lo menos estas votaciones no han resuelto los problemas del peronismo. Tenemos un equipo muy preparado, invitados por Gustavo Martínez a gestionar verdaderamente.”

“Están invitados todos los sectores políticos a la reunión del club Luz y Fuerza el día de mañana. Creo que todo está preparado para que sea una hermosa jornada, esperamos el clima nos acompañe al cierre de este primer de cuatro congresos del CER.”

