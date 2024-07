El Centro de Revisión Técnica remarca la importancia de contar con la misma para cuidar con la vida de todos

Sáenz Peña – Mario Agüero del Centro de Revisión Técnica se encuentra con ChacoNoticias, para una vez más, remarcar la importancia de contar con este trámite vehicular al momento de circular: “Se ha visto un incremento en la concurrencia del publico, evidentemente muchas personas en su momento de viajar o vacacionar, ha decido poner su vehículo en condiciones y reglas. Estamos a iguales números del invierno pasado.”

“Si lo comparamos con el año pasado tenemos la misma fluencia de clientes. Solicitamos al cliente contar con la cédula verde o azul, o en caso de extraído un título, ya que, si bien contamos con la información del vehículo, con esta documentación debemos constatar el número de chasis y motor.”

“Hemos notado que muchos clientes nos comentan que han sido sancionados en los controles policiales por no contar con dicha revisión, que si bien mucha gente esta situación la toma como una cuestión negativa, debemos pensar que el hecho de que tengamos la certeza de que los vehículos que circulan en la ciudad están asegurados y no son, ni el mío ni el de ellos, un peligro para los demás o para mí. Además, sería necesario que se nos arreglen nuestras rutas, así estaríamos completos. No están en condiciones buenas, están en pésimas condiciones, entonces, si agregamos a ellas vehículos en mal estado, duplicamos el problema. En reuniones que hemos tenido con funcionarios, aparentemente hay un plan en poco tiempo para empezar a trabajar con la parte vial, aparentemente hay una intención. Esto aclaro porque nosotros no somos responsables del estado de las rutas, muchos creen que sí, pero nosotros sol somos una empresa privada.”

“El ultimo de incremento de costos fue hace dos meses atrás y no habrá aumentos por el momento. Los precios están parados, sin tendencia a aumentar, como así también la inflación tiende a frenarse, a lo que agradezco mucho. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 07:30hs a 12:00hs y de 15:30hs a 19:00hs y los sábados de 08:00hs a 12:00hs. Los feriados nacionales restantes en el año no son muchos, pero no trabajamos en respeto al descanso del personal. En los feriados nacionales, días anteriores, la gente concurre mucho, motivo por el cual también no trabajamos esas fechas. Nuestro celular es 3644122222.”