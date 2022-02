El Centro de Jubilados “Imagen de Vida” realiza este sábado la tan esperada Fiesta Carnaval

Sáenz Peña – Ilda Troche, del Centro de Jubilados Imagen de vida hace referencia a la inseguridad, haciendo hincapié en la pareja de jubilados víctimas de robo. Además, este sábado 19 de febrero el Centro de Jubilados celebra la Fiesta de Carnaval.

“La policía debería ampliar mas su cantidad de personal para manejar este tema de robo a jubilados y a cualquiera. Lamentablemente esta pareja fue la victima esta vez y luchan para buscar otros recursos para llegar a fin de mes, tener para sus medicamentos. Deberían enfocarse mas en ellos y que verdaderamente queden presos los que roban y no se practique mas la famosa “puerta giratoria”.”, expresó Troche en diálogo con ChacoNoticias.

“El tema del ingreso a la propiedad también es algo que se vio manifestado en estos tiempos. Al final terminamos siendo nosotros los encerrados y ellos los que andan sueltos. Pensamos que la implementación de rejas, cámaras de seguridad, es algo que creció mucho en la ciudad. Algo que pensamos que no viviríamos, pero si, lo estamos viviendo. Y ahora no solo roban de manera individual, sino que salen a robar en pareja. Los chicos comenzarán las clases, en todos los niveles, y tanto niños como universitarios pueden ser víctimas de robos, algo en lo que debería estar enfocándose autoridades y policías para prevenir.”, agregó.

“Las llamadas para estafas telefónicas es algo que sobresale también. Creo que hoy por hoy debemos atender las llamadas de quienes tenemos agendado solamente, sino consultar bien de quien se trata en esa llamada que recibimos.”, añadió.

“Este sábado a partir de las 21hs tendremos nuestro primer baile de la fiesta de carnaval con un valor de entrada de $300 solo con venta de bebidas, no de comidas por protocolo, asi que los que quieran llevar su cena lo pueden hacer. Estarán abiertas las puertas del Centro de Jubilados no solo para socios y jubilados sino para todos. Es el baile del disfraz asi que a las 00:00hs el mejor disfraz será premiado.”, detalló sobre la Fiesta de Carnaval.

“Ese mismo día se puede conseguir las entradas a partir de las 20:30hs aquí en el Centro, no hay anticipadas. Me acerque a la Municipalidad para consultar sobre protocolos de números de personas, pero no hay ningún protocolo determinado. Tendremos el alcohol en gel en la entrada para el cuidado de todos. El centro necesita de estas actividades para lograr recaudar, ya que no tenemos ayuda de Gobierno, ni del PAMI, ni de nadie.”, finalizó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir