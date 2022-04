El Centro de Jubilados Imagen de Vida cuenta con una nueva Comisión Directiva

Sáenz Peña – Ilda Troche integrante del Centro de Jubilados “Imagen de Vida” se reunió con ChacoNoticias para detallar sobre la nueva Comisión Directiva formada tras elecciones: “En el mes de marzo tuvimos la asamblea donde por mayoría de votos la presidente debería ser Mirta Álvarez, pero por razones de salud no acepto el puesto otorgándome el lugar mencionado.”“Luego tenemos a Maria Andion como vicepresidente, secretaria Nilda Paredes, pro secretaria Mirta Alvarez, tesorera Nelida Roldán, Eduardo Bordon protesorero, Amelia Cancelarich vocal titular primero, Elvira Dominguez segunda vocal titular, Maria Alarcón tercer vocal, luego como vocales suplentes tenemos a Margarita Almeida, Ana Rodriguez y Maria Tevez, como revisores de cuenta tenemos a Mirta Bon y Gregoria Cabral.”

“Hace dos semanas comenzamos con gimnasia los días martes y jueves, luego de semana santa las clases serán a partir de las 9 de la mañana con el profesor Leonardo Senof que gentilmente el Centro de Integración de Gimnasia nos cede el docente para estas actividades. Desde el año pasado trabajó con nosotros el profesor Senof y este año estamos agradecidas de tenerlo otra vez.”

“Hoy vino Anita Bonillo para conversar sobre un profesor de folclore, tema por tocar en la Comisión Directiva para ver si incluiremos esta actividad ante la necesidad de tantas que quieren incluir el folclore a las actividades.”

“El 24 de marzo fue el cumpleaños número 28 del Centro Imagen de Vida, que justo fue día de lluvia lo que nos llevó a posponer para otro día la misa. La fiesta la haremos el 7 de mayo.”

“Respecto al bono anunciado de parte de la Nación para los jubilados, pienso que al que le toca cobrarlo bienvenido sea, pero creo que no todos tendrán la dicha de tenerlo, lo que me hace pensar que es conveniente aumentar el sueldo en lugar de otorgar bonos que con seguridad creo que es sola una cantidad seleccionada de jubilados que gozarán del mismo, lo que me parece incorrecto.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram