El Centro de Empleados de Comercio habilitará la pileta e iniciará la Colonia de Vacaciones

Sáenz Peña – Hugo Aguado secretario general del Centro Empleados de Comercio detalla a ChacoNoticias sobre el comienzo de la Colonia de Vacaciones y la habilitación de la pileta para sus afiliados: “Estamos a punto de iniciar una nueva etapa con la habilitación de pileta, la colonia de vacaciones. Mañana viernes comenzamos la inscripción para nuestros afiliados, para los chicos de entre 5 y 11 años.”

“La colonia arrancará a partir del día 14 de diciembre en adelante, desde martes a viernes desde 7:45hs a 12hs. Estamos evaluando si saldremos desde el gremio o desde la Plaza San Martin como años anteriores. Algo importante aclarar, es que habrá gran demanda, así que se habilitará cupos. Es necesario tener el certificado de buena salud para poder participar de la colonia.”

“La pileta estará habilitada desde el jueves 8 de diciembre, de manera oficial. En principio los días entre semana estará habilitada desde las 16:30hs hasta las 2hs, los fines de semana será hasta las 24hs. Es probable que los domingos también la habilitemos desde la mañana, teniendo en cuenta la demanda que tendremos.”

Respecto a las paritarias y aumentos salariales.

“Nosotros vamos a cobrar, el último aumento acordado por las paritarias, de un 11%. Hemos tenido oportunidad de viajar a Buenos Aires con gente de nuestra Federación donde se ha transmitido nuestra inquietud, sobre la revisión de antes de enero la cuestión paritarias y aumentos. Hay conversaciones informales con cámaras empresariales para apurar este tema, siendo el bono del Gobierno algo que está “trabado”, el cual queremos ver como impacta eso en los empleados. Sin dudas ha habido despidos en el rubro de supermercados, sobre todo, que si bien se relacionan por una cuestión estacional. Además, se ha dado un registro de nuevos empleados en los distintos operativos del Ministerio de Trabajo de la Nación como la Dirección Provincial del Trabajo, obligando a los trabajadores que no están registrados que lo hagan. No hay por el momento nuevas tomas de empleados.”

“A mi forma de ver es necesario una reforma en las leyes laborales, no es una cuestión fácil, no quiere decir que se tenga que perder derechos por parte de los trabajadores, pero si vemos que el 45% de trabajadores son no registrados, se generan distintos inconvenientes para la empresa. Cuestiones que en algún momento hay que resolver para evitar inconvenientes tanto a la patronal como a los empleados.”

