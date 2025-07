El Centro de Empleados de Comercio a la espera de la homologación de nuevos acuerdos

Sáenz Peña – Hugo Aguado del Centro Empleados de Comercio detalla se refiere a los nuevos acuerdos por homologar: “Es todo un tema, teniendo en cuenta el nuevo acuerdo firmado la semana pasada. Pero el acuerdo pasado, firmado en abril no estaba homologado por la Secretaría de Trabajo, por ende, algunos empleadores no han abonado esos incrementos pactados en el mismo. En el nuevo acuerdo absorbe un poco lo del acuerdo anterior, quedarían ambos homologados en un solo paso.»

«Este nuevo acuerdo firmado por las Cámaras Empresarias que representan al sector comercial de todo el país da un incremento del 6% de este año hasta diciembre, es decir, 1% por mes. No acumulativos, sino sobre el básico del mes de junio, considerando los incrementos del acuerdo firmado en abril. Más una suma fija de cuarenta mil pesos para los seis meses, no siendo acumulativos tampoco, sino por mes. Se incorporarían al básico de enero los últimos cuarenta mil de diciembre. Muchos no han cobrado los incrementos, pero el nuevo acuerdo obligará a regularizar los incrementos no pagados.»

«Esto nos deja a los empleados de comercio un salario muy por debajo, vamos perdiendo mucho en cada acuerdo y como digo aun a pesar de eso el Gobierno pone una nueva traba no homologando. No deberían desconocer esta situación. Hay algunos rubros en particular donde los consumos han bajado muchísimo, no hay en este caso, por lo menos en estos dos últimos meses despidos masivos. Si hay alguna nueva situación que lamentablemente lleva al quiebre de la relación laboral.»

«La mayoría de los casos que tenemos son de empleados que tenemos registrados. A veces no hay voluntad de acordar por parte de la patronal, algo que se da mucho en estos últimos días. Sin dudas, hay cosas por mejorar, que debieron ser mejoradas hace tiempo independientemente del color político que haya habido. Hoy por hoy se busca en algunos casos mermar los derechos de los empleados en general, no estoy de acuerdo con ninguna norma que venga a mermar estos derechos adquiridos. Hay posibilidad de un convenio colectivo, pero de igual manera hay que ver, hay condicionantes respecto a la indemnización.»

«Hay que ver qué negociaciones hacen nuestros sindicatos. Quedan muchas cuestiones por ver como para dar una opinión. Siempre es el empleado el que está en desventaja. No estaremos de acuerdo cuando se quieran mermar sus derechos.»