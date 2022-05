El CAPS del Barrio Obrero inició sus remodelaciones para beneficio de la comunidad

Sáenz Peña – Mariana Villalba, directora del CAPS del Barrio Obrero hace referencia, en un encuentro con ChacoNoticias, a las novedades ultimas por parte de la institución: “Pudimos dar inicio con la construcción del Muro Perimetral de la sala, pedido que le había realizado al ministro.”

“El día de hoy se comenzó la obra y consideramos ser un avance muy importante ante la inseguridad, causa en la que hice hincapié. El muro rodeará el total del edificio. Acompañado de eso se reestablecerá las conexiones eléctricas, ya que al ser antiguas son peligrosas.”

“Estoy muy contenta, se está dando todo lo que estoy solicitando para mejoría y beneficio del Centro. A través de Nación estoy pidiendo que se pueda edificar un consultorio más y un zoom de espera y de dictado de actividades o charlas. Todo esto ocuparía el espacio de nuestro patio, ya que es amplio.”

“Recordemos que nuestro servicio no solo abarca que el Barrio Obrero, que por sí solo está habitado por 6768 personas y luego tenemos el Barrio Santa Teresita, el Reserva Este, entre otros más. Sea el paciente que sea y de dónde sea se presente solicitando nuestros servicios, yo no me niego a brindar atención.”

“Ahora que comenzará la hora, solicitaremos a la gente que nos tengan paciencia, ya que por dos o tres días no contaremos con energía eléctrica por ende algunas actividades no se podrán llevar a cabo, como vacunación.”

“Lunes, miércoles y viernes a las 8 horas tenemos obstetra, los turnos se dan el día anterior a partir de las 14 horas. Lunes, martes y miércoles, medico clínico a las 13:30 horas los turnos se dan el día anterior a las 9:00am. Martes y Jueves tenemos al pediatra, que comenzó a atender hoy, los turnos también se solicitan el día anterior a partir de las 10am.”

“El Vacunador se encuentra por la mañana los días que se encuentra el pediatra y por la tarde los demás días. Pudimos recibir mas vacunas, estando casi completos. Los pedidos de Farmacia de zona se realizan todos los martes, todo pedido se debe tramitar y nosotros lo que hacemos es poder mejorar nuestros servicios con más médicos y demás.”

