El Barbijo será opcional para lugares abiertos pero obligatorio para cerrados

La libertad o no de usarlo al aire libre se dará “siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano”, según la disposición del Ministerio de Salud. Estas medidas están sujetas a la decisión de cada jurisdicción.

El tapabocas o barbijo, a partir del viernes 1° de octubre, “no será obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano” y sí lo seguirá siendo “en lugares cerrados” como aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos, informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria no obstante destacó que esta normativa nacional “estará sujeta a la decisión de implementarla de cada jurisdicción, en función de su situación epidemiológica y la circulación de variantes”. De esta forma no será obligatorio el uso de tapabocas al aire libre “solamente cuando se circule en forma individual o en burbuja, y en un espacio en el que no concurran numerosas personas”. Si lo será en lugares cerrados y al aire libre en situaciones de aglomeración de personas o contactos cercanos.

El Ministerio de Salud explicó que “en espacios abiertos y sin aglomeración de personas o contactos cercanos, el riesgo de transmisión de COVID-19 disminuye considerablemente”. Entre los lugares al aire libre en el que sí será obligatorio el uso de barbijos es en parques públicos con mucha afluencia de gente, juegos infantiles o eventos masivos, o los que tengan contacto cercano con otra persona, como los puestos de diarios o de comida, o filas para ingresar a un comercio.

