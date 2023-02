El Banco Central compró US$3 millones, el primer registro positivo desde el 24 de enero

El Banco Central finalizó la jornada de hoy con compras por 3 millones de dólares y, de este modo, la entidad monetaria obtuvo su primer saldo positivo desde el 24 de enero último.

La semana pasada el Banco Central cerró con un saldo negativo de US$470 millones, con lo que acumula un rojo de US$ 903 millones en los que va de febrero. En enero, la autoridad monetaria registró ventas por US$ 190 millones. “La mejora en los ingresos genuinos permitió el saldo positivo registrado hoy por el BCRA a pesar del pago de importaciones por unos US$ 50 millones”, señaló el analista Gustavo Quintana.

En lo que respecta al mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a $201,73 promedio, con un incremento de $1,18 respecto al último registro de la semana anterior.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede 0,7% hasta los $ 367,25 y el MEP se mantiene en los $ 355,45, en el tramo final de la jornada. En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar “blue” opera estable en $377 por unidad. En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió $ 1,76 respecto a su último cierre, y finalizó en $194,95.

El ajuste del tipo de cambio -tanto minorista como mayorista- suele compensar en cada primera jornada semanal los días sin actividad por el fin de semana y el feriado de carnaval, en este caso.

Asimismo, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $262,25 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $332,85.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $353,03, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $403,46.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 388,870 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 41 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 755 millones.

