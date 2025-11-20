El Banco Central bajó la tasa de interés con el objetivo de impulsar el crédito

El Banco Central recortó este jueves otros dos puntos la tasa que paga a las entidades financieras por tomarles pesos excedentes, y el rendimiento cayó de 22% a 20% nominal anual.

Con esta medida, la entidad busca relajar la política monetaria e impulsar una caída en el costo del crédito, con el objetivo de dinamizar la actividad en una época del año caracterizada por la fuerte demanda de pesos por factores estacionales.

La decisión fue tomada justo antes de que el Tesoro publicara las condiciones de la licitación de deuda en pesos prevista para la semana que viene, en la que enfrenta vencimientos por $14,5 billones.

El recorte de esta tasa del BCRA, conocida como «simultánea», se trasladó inicialmente al costo de la caución, una suerte de plazo fijo bursátil que se usa para obtener pesos a corto plazo y que este jueves operaba en torno a 18%.

Asimismo, el costo del repo, un préstamo entre bancos, era de 22%. Sin embargo, con el correr de la rueda ambos valores volvieron a los niveles de la jornada previa.

Se trata de la segunda baja de tasas que realiza el Gobierno desde el triunfo electoral del oficialismo en las legislativas, que generó una fuerte suba de bonos y acciones, acompañada por estabilidad cambiaria y un derrumbe del riesgo país.

La primera reacción tras la baja de tasas fue una leve suba del dólar. Después del mediodía, el billete minorista aumentaba $10 en el Banco Nación, a $1440. Por su parte, las cotizaciones financieras avanzaban hasta 1%: el dólar MEP se ubicaba en $1447,51 y el contado con liquidación operaba en $1487,21.