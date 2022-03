El albañil de Sáenz Peña ganador de la Poceada recibió su premio de más de 22 millones de pesos

“Quiero abrir mi propio taller metalúrgico y un comedor para ayudar a los chicos y a la gente de mi barrio”, adelantó el hombre que había efectuado su jugada en la Subagencia 670/08 de Walter Balbuena de la ciudad termal.

Un albañil de Presidencia Roque Sáenz Peña pasó esta mañana por las oficinas de Lotería Chaqueña para hacer efectivo el cobro del premio de 22,4 millones de pesos, que obtuvo durante la edición de la Quiniela Poceada del pasado jueves 10 de marzo.

El ganador es un hombre de 40 años que había efectuado su jugada de la suerte en la Subagencia 670/08 de Walter Balbuena, ubicada en Moreno 294 de la ciudad termal. Su golpe de suerte estuvo dado por una apuesta automática, compuesta por los números 11, 16, 44, 67 y 87.

“Esa noche (por el jueves pasado) me llegó el extracto a mi celular y me puse a controlar, tranquilo. Cuando vi que tenía los cinco números me quedé duro. Me empezó a doler el pecho, no podía hablar”, reveló el hombre, quien fue recibido especialmente por las autoridades de Lotería Chaqueña.

Gracias a esta combinación, el albañil saenzpeñense se alzó con un pozo acumulado de 22.463.779 pesos, una de las cifras más suculentas en ser entregada por la Poceada Chaqueña desde su creación.

El afortunado ganador reveló que esta importante suma le permitirá cumplir con dos de sus grandes anhelos personales. “Quiero abrir mi propio taller metalúrgico y también un comedor para ayudar a los chicos y a la gente de mi barrio”, adelantó este hombre que también manifestó su amor por los animales, sobre todo de aquellos que viven en situación de calle.

“Es una enorme alegría y satisfacción que este premio haya caído en tan buenas manos”, remarcó el presidente de Lotería Chaqueña Gabriel Lemos, que junto al vocal Rolando Pablik recibieron al ganador y le expresaron sus más sinceras felicitaciones.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram