El acusado de fotografiar las partes íntimas de una menor se fugó a Brasil

El hecho ocurrió el viernes pasado en un local comercial y fue descubierto por una empleada, quien al revisar las cámaras de seguridad del comercio, advirtió el delito.

El fiscal de Investigaciones de Unidades Concretas de Paso de los Libres, Facundo Sotelo, informó este jueves que el hombre acusado de fotografiar las partes íntimas de una menor dentro de un comercio de la ciudad, cruzó la frontera a Brasil.

Según Informes de la Dirección Nacional de Migraciones revelaron que el imputado, pese a tener un pedido de detención vigente, salió del país.

En este sentido, el fiscal dijo que «ahora lo que resta tener que pedir colaboración, internación, ordenar que se oficie una alerta a Interpol que acelere la búsqueda del hombre de apellido Garavano».

El hecho ocurrió el viernes pasado en un local comercial y fue descubierto por una empleada, quien al revisar las cámaras de seguridad del comercio, advirtió cómo el hombre utilizaba su celular para tomar fotografías por debajo de la falda de una menor.

Inmediatamente, se radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y el Menor, desde donde se inició la investigación judicial.

La causa generó gran conmoción en la comunidad de Paso de los Libres, especialmente después de que la secuencia registrada por las cámaras comenzara a circular en redes sociales, provocando indignación generalizada.

El acusado Garavano ya fue formalmente imputado. La Unidad Fiscal de turno solicitó el secuestro de las imágenes captadas por las cámaras, que fueron incorporadas como prueba en la investigación.

Mientras tanto, las autoridades insisten en preservar la identidad de la víctima por tratarse de una menor de edad y destacan la importancia de la denuncia oportuna del hecho por parte del comercio.