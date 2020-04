Educación: Analizan la vuelta a clases por regiones

El ministro de Educación Nicolás Trotta planteó la posibilidad de que las clases presenciales vuelvan por regiones, según el avance de la pandemia en cada provincia, aunque advirtió que esta opción no se implementará “en el corto plazo”.

“El regreso a las clases es una decisión federal. Tenemos que analizar la situación epidemiológica para definirlo.Puede llegar a haber una mirada global que, no en el corto plazo, en alguna región de nuestro país, pueda ser posible el regreso a las aulas”, consideró el funcionario.

A 41 días de cuarentena, el titular de la cartera de Educación habló del hipotético retorno a las clases presenciales y aclaró que “tampoco se va a dar en similares condiciones a como era antes, porque va a haber que sostener políticas de distanciamiento social”, remarcó el funcionario.

