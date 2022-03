Durísimos comentarios a la astróloga Jimena La Torre por su posteo sobre Gerardo Rozín

Cuando toda la comunidad del medio llora la muerte de Gerardo Rozín y lo despide con sentidos mensajes virtuales, la astróloga Jimena La Torre hizo un posteo sobre el periodista que desató la furia muchos y se lo hicieron saber. Mirá.

La reciente muerte del querido periodista Gerardo Rozín golpeó fuerte, tanto en la comunidad del medio como en la sociedad en general. El triste hecho sorprendió a todos el viernes por la noche, momento desde el cual famosos y no famosos no dejan de despedirlo desde sus redes. Cada uno a su manera, claro. Y la conocida astróloga Jimena La Torre no fue la excepción, pero los internautas no se lo perdonaron y la tildaron de desubicada.

Con dos fotografías del periodista, productor y conductor rosarino, Jimena La Torre posteó desde su cuenta de Instagram la biografía de Gerardo Rozín según Wikipedia, agregándole un emoji llorando, la abreviatura QDP (que descanses en paz) y le cruzó la polémica frase “No resistió la cuadratura”, desatando así una serie reacciones al respecto tildándola de desubicada.

“Me parece que todo es viable, menos la falta de respeto… estamos hablando de un ser humano, donde detrás de él hay familia, amigos, gente que lo quiere y admira… Tu trabajo, aciertos o desaciertos, en este momento estaban demás. Es una pena que no hayas sabido discernirlo”, fue por ejemplo la reacción de la usuaria @male_avalos0970 casi de manera inmediata.

Así como también puede leerse entre muchos otros comentarios “Cualquiera este post”, “¿Qué tiene que ver? fuera de lugar” o “Te fuiste al pasto me parece!!!”.

Qué enfermedad tenía y de qué murió Gerardo Rozín

En las últimas horas, el diario La Nación reveló que “según trascendidos Rozín está luchando hace meses contra un tumor maligno”, sin mayores precisiones.

El viernes 11 de marzo por la noche murió el periodista y conductor Gerardo Rozín. El conductor de La Peña de Morfi de Telefe falleció tras luchar contra una dura y larga enfermedad.

