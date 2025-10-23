Durante 2025 el gasto público en la Asignación Universal por Hijo tuvo su mayor valor real desde 2019

El presidente Javier Milei llega a las elecciones del próximo domingo no solo con una narrativa diferente a la motosierra, luego de la derrota por 13 puntos porcentuales en la provincia de Buenos Aires, sino con el mayor gasto público en la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde el 2019.

Según el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), entre enero y septiembre de 2025, el gasto en prestaciones del INSSJP y en AUH tuvo el mayor valor real de los últimos siete años. A partir de un incremento del 8,6% respecto a 2024 y 28,5% frente a 2023 cuando estaba Alberto Fernández.

A pesar de que se trata de una ayuda social emblema de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y cuyo aumento va en contra de la política de ajuste, el propio Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no esconden que otorgaron aumentos.

Entre los principales logros remarcan que en lo que va de gestión aumentaron un 457,6% la AUH cuando la inflación acumulada desde enero de 2024 hasta septiembre de 2025 fue de 165,56%. A la par, eliminaron el rol de los intermediarios para terminar con los cortes de calle en capital federal.

“Por estos logros de Capital Humano, votamos a LLA: porque pusimos en marcha los Centros de Familia para acompañar la crianza en libertad. Porque aumentamos en un 457,6% la AUH (…)”, escribió Pettovello en X. Con el último aumento de 1,8% en octubre, la AUH quedo en $117.252‬, mientras que la AUH con Discapacidad pasó a $381.791, la Asignación Familiar por Hijo a $58.631 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $190.902.

En el Monitor de Ajuste del Gasto Mensual de la consultora Analytica, concuerdan en que, las asignaciones familiares y por hijo fueron las de mayor aumento. En septiembre con un 15,8%, particularmente la AUH (+23,2%), y los bienes y servicios (+15,0%).

Así, en lo que va del año, medido en precios constantes, asignaciones familiares y AUH implicaron un gasto de $7,1 billones mientras que en el 2024 representó $6 billones, un 15,8% menos.

El resto de las partidas tuvieron bajas, lo que llevó a que el gasto primario real en el tercer trimestre de 2025 fuera el segundo menor de la serie (2019-2025), solo 2,1% por encima del 2024. “Con relación al gasto realizado en el tercer trimestre del 2023, en 2025 se tiene una baja real del 28%. En relación con el gasto máximo del periodo, efectuado en 2022 (sin considerar pandemia), se tiene que el gasto de 2025 fue un 32% menor”, puntualizaron en IARAF.

Las jubilaciones y pensiones contributivas, que representan el mayor gasto, tuvieron un incremento interanual al tercer trimestre del 18,7%. Mientras que respecto al 2023, el gasto del corriente año tuvo un descenso real del 8,3%. “Si se realiza la comparación con el gasto máximo del periodo en 2019 (dejando de lado el año 2020 por pandemia), se tiene que el gasto de 2025 fue un 20% menor“, destacaron.

En cuanto a los salarios se registró el menor valor del periodo bajo análisis a partir de un descenso real del 6,4% contra el año anterior y del 25% frente a 2023 (cuando registró el valor máximo de la serie bajo análisis). Lo mismo sucedió con la inversión real directa a partir de una baja del 13% y del 76% respectivamente.

Como también con el de subsidios a la energía, donde se observa que en lo que va del año tuvo el menor valor real de todo el periodo en análisis, con una caída del 47% respecto al gasto del tercer trimestre de 2024 y una baja del 75% respecto al gasto máximo de la serie en el año 2022.

En medio de las exigencias de gobernabilidad por parte de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en las transferencias no automáticas totales de Nación a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (tanto corrientes como de capital) se observó un incremento real del 57,5% al tercer trimestre respecto al mismo período del año anterior.

Aunque lejos están de alcanzar el nivel del último año de Gobierno de Fernández, en la comparación fue un 71% menor. Y se debe considerar que la partida está afectada por las transferencias derivadas del acuerdo entre Nación y CABA en relación con el diferencial del coeficiente primario de coparticipación, entre el 1,4% y el 2,95%, dispuesto por la Corte Suprema.

Sobre las que según pudo saber hubo inconvenientes durante las últimas semanas. Según comentaron fuentes involucradas, el Gobierno Nacional dejó de cumplir con las transferencias por goteo. Además de que existe un conflicto latente ya que el Gobierno no las incluyó en el proyecto de presupuesto 2026 que presentó en el Congreso.

En cuanto a las transferencias a universidades al tercer trimestre de 2025 tuvieron una suba real del 4,2% respecto al año 2024 y que, con relación al gasto de 2023, presentan un descenso del 29% real.