Duhalde en el Chaco: “Estoy seguro que voy a ver el segundo gobierno de unidad nacional”

El expresidente de la Nación, Eduardo Alberto Duhalde (80 años), llegó este viernes a la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña en el marco de la entrega del título “honoris causa” al que lo convocó la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus). En diálogo con Canal 9 (Chaco), brindó algunos conceptos anticipando la conferencia magistral titulada “Unidad nacional” que dará oportunamente en el acto.

“Para gobernar por lo menos se necesita sentido común. Hay tres aspectos fundamentales con el que no puede funcionar un gobierno y ni siquiera una familia, que son orden, control, y respeto entre sus miembros. Hoy Argentina es un país desordenado, descontrolado e irrespetuoso”, manifestó el ex Presidente, quien gobernó el país entre el 2 de enero de 2002 y el 25 de mayo de 2003. “Hemos construido (la política) una democracia fallida, que es mejor que una no-democracia, pero hay que ir arreglándola hasta que tengamos una democracia con unidad y producción. Trabajar y producir, como decía Perón. No es la culpa de uno ni de otro, la degradación argentina comenzó por lo menos hace 50 años”, agregó.

Sin embargo, rescató que “en 2002 nos juntamos todos, pero eso no alcanza. Pero en esta bendita Argentina tienen que juntarse las partes (políticas). Estamos condenados al éxito, depende de nosotros que llegue antes o después, y yo espero verlo”.

En este sentido, propone que se modifique la Constitución: “Para gobernar hay que modificarla, no se puede votar cada dos años. En esta etapa hay que tener piedad (con la gente) y eso es dejarnos de peleas”. “Construimos el primer gobierno de unidad nacional en 2002. Si la gente cree, se puede. Yo, que ya soy viejo, estoy seguro de que voy a ver el segundo gobierno de unidad nacional”, finalizó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram