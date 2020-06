Dos nuevas muertes por coronavirus en todo el país fueron confirmadas por el Ministerio de Salud de la Nación

Dos nuevas muertes por coronavirus en todo el país fueron confirmadas en el reporte matutino brindado por el Ministerio de Salud de la Nación, por lo que la lista de fallecidos ya es de 530, con 16.214 contagiados en total y 5.336 personas dadas de alta.

Respecto a los casos confirmados, 969 (6%) son importados, 7.030 (43%) son contactos estrechos de casos confirmados, 5.724 (35,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Según el reporte de la cartera sanitaria, los decesos son de dos mujeres, de 72 y 47 años, ambas residentes en la Ciudad de Buenos Aires.

