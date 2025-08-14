Dos mujeres extorsionaban a un hombre con un video íntimo pero las atraparon

Este jueves por la mañana, personal del Departamento de Investigaciones Complejas detuvo a dos mujeres, una de 44 años y otra de 30, por un presunto caso de extorsión, ocurrido el 2 de julio pasado, luego de que un ciudadano denunciara haber sido víctima de amenazas con la difusión de videos íntimos. Según la denuncia, el hombre tuvo un encuentro con estas dos ciudadanas. Luego, las mismas lo amenazaban con difundir imágenes y videos íntimos, si no entregaba importantes sumas de dinero.

El denunciante indicó que los pagos realizados superarían el millón y medio de pesos. Además, mencionó que los mensajes con amenazas continuaron incluso luego de los pagos.

Ante esta situación, el Equipo Fiscal en turno ordenó allanamientos, la individualización del paradero de las supuestas autoras, y el secuestro de celulares y dinero en efectivo.

Este jueves por la mañana, llevaron a cabo el allanamiento en un domicilio ubicado por calle Sauce de Barranqueras, donde secuestraron dos celulares por ser de interés en la causa y la aprehensión de ambas mujeres, siendo notificadas por «supuesta extorsión», quedando a disposición de la Fiscalía Penal Nº3.