Dos hermanos fueron entregados por su padre, tras agredir a un joven en Vilelas

31 octubre, 2025
Gustavo Duarte

El jueves por la noche, dos jóvenes fueron detenidos, cerca de las 19:50, en Puerto Vilelas. Ambos fueron denunciados por atacar a otro muchacho de 18 años.

La gresca tuvo lugar sobre la rotonda de la avenida Mosconi, en el ingreso a Vilelas, cerca de las 17, cuando los agresores, de 18 y 15 años, dispararon en tres oportunidades contra el denunciante, utilizando un arma de fuego de fabricación casera. Además, intentaron herirlo con un machete.

Al realizar la denuncia, el denunciante identificó como agresores a V.R.T., de 15 años, y V.N.A., de 18 años. Con la información aportada, efectivos de la Comisaría de Puerto Vilelas emprendieron la búsqueda de los acusados; sin embargo, estos fueron entregados por su padre en la dependencia policial.

Durante la detención, a la que se presentaron voluntariamente en compañía de su tutor, hicieron entrega del arma de fabricación casera, junto a los tres cartuchos calibre 12.70 percutados, además del machete utilizado durante la pelea.

Finalmente, el menor de 15 años fue entregado nuevamente a su familia, luego de la intervención de la Línea de Emergencia 102, mientras que el hermano mayor, de 18, fue puesto bajo arresto, siendo notificado de «supuesto homicidio en grado de tentativa».

