Dos detenidos por una causa de estafa iniciada en Buenos Aires

Dos personas fueron demoradas este martes por la mañana, en Resistencia, en el marco de una investigación por estafa iniciada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento fue durante un allanamiento realizado por agentes del Departamento Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco, en avenida Mosconi al 950.

La investigación la inició el personal de la división Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de Buenos Aires.

Se trata de un hombre de 28 años y una mujer de 25, que quedaron notificados y puestos en libertad luego del operativo.

Asimismo, los agentes incautaron dos celulares y una polera de lana, aunque la investigación continúa.