Dos adolescentes fueron detenidos por mostrar sus partes íntimas en pleno centro de Resistencia

En la madrugada de este miércoles, dos adolescentes fueron demorados por la Policía en pleno centro de Resistencia tras ser vistos mostrando sus partes íntimas en la vía pública. El hecho ocurrió alrededor de las 4, en la intersección de las calles Ayacucho y López y Planes, donde efectivos de la División Caminantes realizaban recorridas preventivas.

Los jóvenes, de 16 y 17 años, fueron detectados previamente por las cámaras de videovigilancia, que registraron el momento en que ambos exhibían sus partes íntimas mientras personas transitaban por el lugar. La alerta permitió que el personal policial llegara al lugar para demorarlos y trasladarlos a la comisaría.

Posteriormente, los dos adolescentes fueron trasladados a la Comisaría Primera de Resistencia, donde quedaron a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.