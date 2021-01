Donald Trump promete “una transición ordenada” luego de la toma del Capitolio

Lo confirmó a través de la cuenta de Twitter de un asistente y reiteró que está “totalmente en desacuerdo” con el resultado de las elecciones.

El presidente saliente de los Estados Unidos , Donald Trump , prometió “una transición ordenada” a la nueva Administración de Joe Biden , que asumirá la presidencia el próximo 20 de enero y cuyo triunfo en las elecciones fue certificado por el Congreso en las últimas horas.

Luego de una jornada de extrema violencia que se vivió el miércoles, cuando partidarios de Trump tomaron el Capitolio de Estados Unidos cuando se estaba certificando los votos de la última elección que le dio el triunfo al candidato demócrata.

Este jueves el republicano manifestó: “Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos me lo confirmaman. Sin embargo, habrá una transición ordenada el 20 de enero. Siempre he dicho que continuaríamos con nuestra lucha para garantizar que solo se cuenten los votos legales ”.

…fight to ensure that only legal votes were counted. While this represents the end of the greatest first term in presidential history, it’s only the beginning of our fight to Make America Great Again!”

— Dan Scavino (@DanScavino) January 7, 2021

“Si bien esto representa el final del mejor primer mandato presidencial de la historia, ¡es solo el comienzo de nuestra lucha para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande!” , agregó Trump desde la cuenta de Twitter de su colaborador Dan Scavino, dado que la suya continúa bloqueada por violar las políticas de la red social.

En tanto, el Congreso estadounidense finalmente aprobó este jueves los resultados del Colegio Electoral que certifican al demócrata Joe Biden como el próximo presidente.

