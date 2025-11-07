Donación de médula ósea: Un acto solidario que puede salvar vidas

El Servicio de Hemoterapia del Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña invita a la comunidad a inscribirse como donantes voluntarios de médula ósea, un acto solidario que puede salvar vidas de personas con enfermedades como leucemia o aplasia medular. Cecilia Ross, integrante del servicio, explicó que quienes donen sangre y tengan entre 18 y 40 años pueden sumarse al registro nacional del Incucai mediante una simple muestra de sangre. La donación es voluntaria y segura, y permite ofrecer una esperanza concreta a quienes esperan un trasplante. Cada inscripción representa una posibilidad más de vida.

Fuente : Hipermedios Uncaus