Domingo Peppo tuvo un encuentro ameno con Waldemar Axel, empresario de Sáenz Peña

Sáenz Peña. En otras de las reuniones políticas y de amistad, que se vienen dando en la provincia del Chaco, el empresario de Sáenz Peña Waldemar Axel, representante de la empresa RED MAX POWER tuvo una charla con el Embajador de Paraguay Domingo Peppo.

Waldemar Axel señaló en las redes sociales, con respecto a este encuentro: “Anoche tuve el grato encuentro de poder compartir un momento sencillo y charlar de la familia los amigos .y por supuesto la realidad de nuestros país con un amigo.

Hoy EMBAJADOR EN PARAGUAY, el Ingeniero Domingo Peppo, nuestro ex gobernador. Me causo mucha felicidad verlo con toda su familia los amigos de toda la vida que bueno eso que la gente no cambia por un cargo político” destacó.

