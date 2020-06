Documento oficial: Respaldo de Intendentes y Concejales del Frente Chaqueño al gobernador Jorge Milton Capitanich

Los Intendentes y Concejales del Frente Chaqueño y otras fuerzas aliadas adherimos contundentemente y apoyamos en forma irrestricta las acciones implementadas por nuestro Gobernador Jorge Milton Capitanich, desde el inicio de la presente gestión.

Abrevando al liderazgo democrático, moderno y abierto que ejerce nuestro proyecto de gobierno iniciado el 10 de diciembre de 2019. Comprendiendo la importancia de fortalecer la institucionalidad política en todos sus niveles, fundamentalmente en la relación Provincia – Municipios.

La defensa del interés de todos y todas las chaqueñas genera en nosotros una decidida actitud militante, más aún conociendo las dificultades que ello conlleva en un inédito contexto global de crisis sanitaria, financiera y económica.

La Provincia del Chaco no escapa a esta situación y por lo tanto repercute directamente en todos y cada uno de los municipios chaqueños.

Siendo los intendentes y concejales la primera barrera de contención social, situación que se incrementa en épocas de emergencia, como la que estamos viviendo actualmente.

Nuestra postura es humanista, cristiana y solidaria. Nuestro gobierno privilegia la salud y la recuperación de la senda del crecimiento económico para proteger el futuro del Pueblo Chaqueño.

Concibiendo una actitud de gobierno que incluye a todos y todas, desde los valores esenciales de la vida en comunidad, partiendo del respeto por la diversidad y la búsqueda permanente de una provincia unida, federal y solidaria.

Para nosotros, la dignidad de la persona humana es irrenunciable, máxime en este momento crucial del mundo.

Estamos atravesados por las dificultades de la pandemia, por eso sostenemos la cuarentena administrada en nuestras localidades. La desigualdad social es un efecto del neoliberalismo, al que siempre nos opusimos. La suma de los efectos sanitarios y sociales, hoy nos presenta un escenario adverso, al que vamos a superar con esfuerzo, compromiso y dedicación.

Morigerar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia es nuestro deber, sin descuidar ni olvidar que hay otra pandemia que escandaliza a la humanidad: la pobreza.

Debemos valorar significativamente las medidas adoptadas por nuestro Gobernador para salvaguardar a los sectores productivos de la Provincia, sostener las cadenas productivas y de esta manera directa preservar las fuentes de trabajo tan importante para la dignidad de todos los chaqueños y chaqueñas.

Por todo ello manifestamos públicamente nuestro apoyo incondicional a nuestro Gobernador en estas horas decisivas, confiando plenamente en su accionar brindando un Estado presente al Pueblo del Chaco.

*INTENDENTES*

Juan Manuel García (Machagai), D.N.I. N° 26.902.988, José Ramon Carbajal D.N.I. N° (La Leonesa), Magda Ayala D.N.I. 34.644.603 (Barranqueras), Diego Andrés Bernachea D.N.I. N° 27.995.013 (Pcia. La Plaza), Atlanto Honcheruk D.N.I. N° 14.019.713 (Villa Berthet), Patricia Rodas D.N.I. N° 18.240.730 (Fontana), Mauro Leiva D.N.I. N° 37.703.558 (Gral. San Martín), María Luisa Chomiak D.N.I. N° 20.675.704 (Charata), Adalberto Delfino Papp D.N.I. N° 10.322.909 (Villa Ángela), Silvio Miguel Sotelo D.N.I. N° 21.348.929 (San Bernardo), Pío Sander D.N.I. N° 20.091.888 (Juan José Castelli), Franco Ciucci D.N.I. N° 27.368.805 (Gral. Pinedo), Alicia Mabel Leiva D.N.I. N° 14.037.807 (Col. Unidas), Héctor Rene Pallares D.N.I. N° 10.023.918 (Avia Terai), Rafael Rubén Carrara D.N.I. N° 23.245.378 (Corzuela), Franco Ciucci D.N.I. N° 27.368.805 (Gral. Pinedo), Diógenes Aníbal Requena D.N.I. (Hermoso Campo), Francisco Martin Winnik D.N.I. 20.614.598 (La Escondida), Gustavo Javier Karasiuk D.N.I. 23.656.064 (Pampa del Indio) Víctor Rea D.N.I. 24.534.266 (Pto. Vilelas), Carlos Antonio Ibáñez D.N.I. 12.231.287 (Taco Pozo), Ignacio Luis Rostan D.N.I. 16.504.098 (Basail), Guillermo Nicanor Areco D.N.I. 16.690.617 (Capitán Solari), Ramon Enrique Alderete D.N.I: 13.099.591 (Ciervo Petiso), Sergio Phipps D.N.I. 22.4058.39 (Col. Benítez), Pedro León Maidana D.N.I. (Colonia Elisa), Eladio Fabian Aguirre D.N.I. 17.908.432 (Charadai), Marcelo Bodnarczuk D.N.I. 27.661.647 (Chorotis), Liliana del Carmen Pascua D.N.I. 24.076.040 (Enrique Urien), Walter Fabian Correa D.N.I. 26.397.069 (Fuerte Esperanza), Karina Acerbo D.N.I. (Gral. Capdevila), Jorge Damián Rodríguez D.N.I. 14.646.099 (Gral. Vedia), José Luis Jesús García D.N.I. 14.496.926 (Isla del Cerrito), Víctor Julio Gasko D.N.I. 16.046 (La Clotilde), Estela Carina Mitoire D.N.I. 23.861.315 (La Eduvigis), Alba Elsa Mabel Sánchez D.N.I. (La Tigra), Raul Ramon Peña D.N.I. 21.346.864 (La Verde), Jose Juan Ramon Panzardi D.N.I: 25.159.973 (Laguna Blanca), Roberto Domínguez D.N.I. (Lapachito), Sergio Andrés Dolce D.N.I: 29.968.443 Las Garcitas, Judith Anahí Gómez D.N.I. Los Frentones, Javier Martínez D.N.I 32.184.224 Margarita Belén, Gustavo Balbuena D.N.I: 26.820.363, Napenay, Issac Alberto Velozo D.N.I: 16.450.357 Puerto Bermejo, Diego Alejandro Lavia D.N.I: 27.786.782 Puerto E. Perón, Elba Patricia Lezcano D.N.I: 20.094.404 Samuhú, Julio César Paredez D.N.I: 26.408.931 V.R.Bermejito, Angione Marcelo D.N.I: 20.805.174 Makallé, Gustavo Martínez D.N.I: 25.111.136 Presidencia Roca.

*CONCEJALES*

Aaron Matías Rivero, Mónica Bernal, Mario Fernández – Laguna Blanca, Roberto Nediani, Rosana Gómez, Maximiliano Lombardo, Claudia Soledad Fortini, Alberto Ponce -Pcia La Plaza. Juan Daniel Yegro, Estela Achucarro – Puerto Bermejo, Gilda Luciana Santa Cruz, Anabela Galibert, Mariana Gómez- Barranqueras, Federico Peón Elisa Lilian Gómez – La Verde. Patricia Moreno, Clarisa Rotger, Carlos Gómez, Manuel Caro -Gral. Pinedo. Janumi Acevedo – Pto. Vilelas. Carlos Insaurralde, Duarte Vanesa-Basail. Mirtha González, Rubén Vasallo, Raúl Bravo, Andrea Carrocino, Alejandra Campos -Charata. Miguel Gaczek, María Fernanda Peñalver, Raúl Alejandro Fernández, Dolores García, Guillermo Buyatti, Roque Pacheco -Villa Ángela. Cristian Maciel -Makalle. Miguel Ángel Blanco -Pto Vilelas. María Luisina Lita, Carlos Pereyra, Héctor Wasinger -Pcia. Roque Sáenz Peña. Alicia Zer, Omar Oliva -La Clotilde. Mauricio Sánchez, Alejandra Arce, Maximiliano Soplan, Nora Páez -Hermoso Campo. Lilian Blanco, Danilo Alfonzo, Mario Cozzarolo, Mónica Von Siebenthal -Pto. Tirol. Claudia Fleitas, Ivana Luna, Silvio Vargas, Hugo Giménez -Santa Sylvina. Pedro Polich, Carina Koberstein, Héctor Szymaczek -Tres Isletas. Cristina Skoko, Noelia Pérez, Iván Alfonzo, Cecilia Blanco, Ramón Gauto .-Coronel Du Graty. Benjamín Ruiz -San Bernardo. Pedro Azuga -Laguna Limpia. Silvana Cabrera, Cristaldo Jaime -Gral. San Martín. Norberto Novak, Rodrigo Soria -Villa Río Bermejito. Pablo Putzolo -Los Frentones. René Benítez. -Las Garcitas Alfredo Mercado, Norma Navarro, Walter Yanacon, Miguel Maldonado, Silvia Cuellar -Taco Pozo. Graciela Porra, Luciano Diaz -Charadai. Osvaldo Sosa, Milena Ramírez, Leandro Gómez, Adriana Gezzhi, Facundo Benito, Carolina Gezzi, Jorge Chávez -Corzuela. Juan Yegro, Estela Achucarro -Puerto Bermejo. Rubén Montenegro, Cinthia Vallejos, Rubén Luque – Pto Eva Perón. Pablo Delgado, Rubén Avalos, Lorena Ramírez, Armando Palavecino, Valeria Maciel, Patricia Flores, Gustavo Hipper -Fontana. Juan Domingo Vargas, María Estela Gómez, Hugo Altamirano – Enrique Urien. Liliana Corvalán, Eusebio Contreras -Chorotis. Mario Cortez, Verónica Silva -Napenay.

