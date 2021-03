Docentes quieren declarar persona no grata a la concejal Lita por su dichos sobre el reclamo

Los docentes que marchaban por las calles de Sáenz Peña manifestaron su malestar con la concejal Lita quien señaló que declarar de interés municipal la lucha docentes era político.

Mirian Tello, una de las docentes que se estaba manifestando en la Plaza San Martin, minutos antes de la marcha docente se refirió a los dichos de la concejal Luisina Lita respecto de la protesta docente.

Tello recordó que en el 2019 todos los concejales habían aprobado una resolución similar, declarando de interés municipal la lucha docente, ese año no hubo ningún inconveniente, “este año también la mayoría de los concejales apoyó nuestra lucha, menos ella. El pedido para que se declare de interés esta lucha era para sentir el apoyo del Concejo y de la Municipalidad, no es político”, señaló.

“Es lamentable lo de la concejal Lita, los colegas tiene mucho enojo, inclusive algunas docentes quieren que se la declare persona no grata porque no puede ser que una concejal que fue a la escuela, que paso por la escuela, haya dicho que la lucha es política”, señaló Tello.

Aclaro Tello que “la lucha docente no es política, es una lucha por nuestra dignidad, los docentes necesitamos vivir dignamente y lo que tiene que entender esta señorita es que si ella fue a escuelas privadas o vive como reina, nosotros trabajamos en instituciones totalmente desfavorables, con chicos que viven en la miseria misma”. Dijo que esos niños que viven en la miseria “necesitan de la docente, porque nosotros si nos sobra un peso lo destinamos a nuestros alumnos, hacemos las fiestas, no recibimos nada del Ministerio, le damos un poco de alegría a nuestros niños”, explicó.

Acusó Tello que por más explicaciones que brinde sobre el trabajo docente la concejal no iba a entender, “todas esas cuestiones no va a entender la señorita, porque se nota que no vivió, no recorrió contextos desfavorables”, dijo la docente al tiempo que invitaba a la concejal Lita a recorrer los lugares donde “existe la misma miseria”.

La docente dejó en claro que a protesta docente, “el reclamo docente no es político, esto es la dignidad del docente, porque estamos viviendo por debajo de la indigencia, ojala ella se animara a vivir mi vida, yo la dejo que con mi sueldo que viva un mes y mantenga una familia haber como lo hace. No tiene noción de lo que es la vida, tiene tan metido el partido político en la cabeza y no tienen los pies sobre la tierra, no conocen la realidad “.

