Docentes: inscriben para traslado e ingreso en el Nivel Primario

El Ministerio de Educación, a través de las Juntas de Clasificación de Nivel Primario – Regiones 1 a 10-, informó que del lunes 20 al viernes 31 de octubre se realiza el período de inscripción para los Concursos 2025 de Traslado Común y Reincorporaciones e Ingreso para cubrir cargos de maestros de grado común, maestros de grado Adultos y maestro especial de Educación Física, tal lo establecido en la Ley 647-E (Estatuto Docente).

Podrán inscribirse a través de la plataforma Tu Gobierno Digital, aplicación Sistema Integral de Educación (SIE). Por correo postal o de manera presencial, de 7 a 15 hs, en la sede Resistencia: Nave 1, Ministerio de Educación, Gob. Bosch 99, C.P 3500. Teléfono 0362-4414983 – Correo: jprciameccyt@gmail.com.

En la sede Sáenz Peña: Chacabuco N° 310 (calle 5 esq.8), planta baja, C.P. 3.700. – Teléfono 364-467135 – Correo: juntaprimariasp@gmail.com