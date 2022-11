Docentes Bibliotecarios podrán incorporar documentación al legajo desde el martes

La Junta De Clasificación de Bibliotecas de la cartera educativa informó que será hasta el 23 de diciembre. En ese lapso, estará habilitada la plataforma SIE para la incorporación de la documentación requerida.

El Ministerio de Educación, a través de la Junta De Clasificación de Bibliotecas, comunica a los docentes bibliotecarios/as titulares de toda la provincia que a partir del día 15 de noviembre, y hasta el 23 de diciembre, estará habilitada la Plataforma SIE para la incorporación de documentación al Legajo. Para ello, dentro de la plataforma deben ingresar en Titulares, y luego en Incorporación de Documental.

También podrán realizarla de manera presencial, de 8 a 14, en la sede de la Junta de Clasificación, sita en calle Gobernador Bosch 99 – Nave 3 – de la ciudad de Resistencia.

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

1- Constancia de servicios firmada por:

a) Director de biblioteca o director de escuela o supervisor o director regional: para bibliotecarios (no se exige firma aval de supervisor)

b) Supervisor o director Regional: para directores

c) Si tuviere traslado transitorio consignar: “cargo titular en b. p. nº., localidad, región, res. nº…… desde y continúa con traslado transitorio en bp nº …. disposición de ubicación nº ……”

2- Disposición de personal a cargo: firma de supervisor o Dir. Regional

3- Hoja de concepto y planilla de presentismo:

4- Asistencia perfecta:

a) constancia de asistencia perfecta o

b) consignar en la hoja de concepto marcando sí o no.

5- Cursos de capacitación – congresos- foros (se valora año 2021 o anteriores)

6- Otros títulos docentes: con registro en títulos y equivalencias

7- Otros títulos no docentes- tecnicaturas-licenciaturas- prof. independiente con registro en títulos y equivalencias

8- Postítulos: con registro en títulos y equivalencias actualizaciones (desde 200 hs. cátedra) – especializaciones (desde 400 hs. cátedra), diplomaturas (desde 600 hs. cátedra)

Recordatorio:

a- Las hojas de concepto, planilla de presentismo y constancia de asistencia perfecta se valoran año anterior.

b- Es obligatorio notificarse firmando y colocando la fecha: a partir de su notificación corren los plazos para ejercer derecho a recursar el concepto si correspondiere.

Aclaración: notificarse no significa estar de acuerdo; significa tomar conocimiento para aprobar el documento o poder ejercer derechos de reclamo.

Para mayor información escribir al correo juntacbcas@gmail.com

