Dirigentes de ATE Sáenz Peña acompañaron a trabajadores de salud en asamblea realizada este 1º de Mayo

Integrantes de ATE Seccional Sáenz Peña junto a trabajadores del Hospital 4 de Junio realizaron una asamblea este 1 de mayo a las 10,30 a pesar de las lluvias registradas.

Los pedidos que realizan al Gobierno Provincial son los pases a planta del personal de salud y bonificación de los 5 mi pesos mensuales de nación para todo el personal del sistema sanitario.

Se contó con al presencia de los dirigentes de ATE Sáenz Peña como Ricardo Luna, Hector Kotoff y Angel Chamorro, que acompañaron el reclamo de los trabajadores de salud que son los primeros en dar batalla al Covid-19 y el dengue.

