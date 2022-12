Directivo del Aeroclub se refirió al robo de la avioneta que habría aterrizado en Bolivia

Un inédito robo tuvo lugar la madrugada de Navidad en el Aeroclub Chaco que funciona sobre el kilómetro 977 de la Ruta Nacional N° 11, en inmediaciones de la localidad de Basail, donde un grupo de delincuentes se llevaron una avioneta marca “Cessna” que, de acuerdo a las últimas informaciones, habría aterrizado en Bolivia.

“Fue poco antes de las 3 am, se calcula que estuvieron más o menos una hora. No sabemos en qué llegaron, puede ser que un avión los haya dejado, que hayan llegado en moto o auto. Trabajaron con guantes y dejaron gaseosas, barbijos y un martillo”, contó esta mañana Fernando Heñin, directivo del Aeroclub, en una entrevista brindada a Radio Facundo Quiroga.

“No entraron por la entrada principal, ese día no estaba el casero porque era nochebuena. Entraron por atrás, por el monte, por la entrada norte, no sabemos cómo, no pudieron detectar las cámaras esa parte, y fueron directo al surtidor a ver si podían contar con nafta para cargarlo al avión. Después fueron a forzar el avión, lo sacaron a la plataforma, hicieron lo del combustible, y salieron a volar en una pista que no está balizada, a las 3 am”, contó Heñin, y precisó que “se ven cuatro personas, no se los puede identificar con nitidez, pero uno de ellos usaba barbijo. Una de las personas era mayor, tenía dificultad para caminar, y el resto serían de mediana edad”.

Respecto del avión, explicó que “es de una velocidad interesante en relación a la capacidad de carga y la autonomía que tiene”, y detalló que más o menos tiene una velocidad crucero de poco más de 200 km/h, una autonomía de cinco horas de vuelo (1.200 kilómetros), y capacidad de seis pasajeros (butacas), con un valor aproximado de US$220.000.

De acuerdo a las sospechas, Heñin indicó que se podría tratar de alguien que conocía el lugar, y sostuvo que “pudo haber inteligencia previa. El año pasado tuvimos un festival con 2.000 personas y este año también, además el aeroclub está abierto en días de semana”, planteó, y señaló que “fueron directo al avión, que es uno de los más utilizados para fines ilegales, y había otra que estaba a disposición. La única gran dificultad que tuvieron es que no pudieron cargar la nafta que ocupaba, sino que usaron el surtidor de nafta súper que se usaba para otro vuelo”.

