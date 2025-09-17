Diputados debate los vetos de Milei a universidades y Garrahan

En una sesión clave en la Cámara de Diputados, la oposición busca revocar los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes fundamentales: la de Financiamiento Universitario y la declaración de Emergencia Pediátrica.

Con 132 legisladores presentes, se logró el quórum necesario para avanzar, pese a la ausencia del PRO y los diputados de La Libertad Avanza decidieron no sumarse al debate.

Apenas iniciada la sesión, el presidente de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, propuso acelerar la votación para insistir con las leyes vetadas. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el jefe de la UCR, Rodrigo de Loredo, quien aunque manifestó el apoyo de su bancada, insistió en la necesidad de un debate previo, rechazando la dinámica que proponía Pichetto.

Finalmente, el presidente de la Cámara, Martín Menem, suspendió temporalmente la sesión para acercar posiciones, y se acordó que los temas fueran tratados en conjunto, con tiempos limitados para el debate y una posterior votación por separado.

Sin embargo, los opositores expresaron preocupación por la posibilidad de perder los dos tercios necesarios para insistir con las leyes.

Entre las ausencias destacadas, se encuentran los diputados del PRO y algunos legisladores provinciales vinculados a acuerdos con la Casa Rosada, quienes decidieron no asistir o abstenerse durante la votación. Esta estrategia generó desconfianza en la oposición, que teme que los votos de última hora sean alterados mediante acuerdos políticos de último momento.

En la sesión también se incluyó un punto de debate sobre la creación de una comisión investigadora del tráfico de fentanilo adulterado y la reforma de la Ley de DNU, con la participación de varios bloques. Sin embargo, la atención estuvo centrada en los vetos presidenciales, especialmente en el contexto de la creciente polarización entre el oficialismo y la oposición, que se intensifica a medida que se acercan las elecciones.