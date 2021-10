Diego Simeone contó el intento que hizo para fichar a Lionel Messi

El técnico del Atlético de Madrid reveló que le preguntó a Luis Suárez si había chances de tenerlo en su equipo.

Desde el momento en el que se supo que Lionel Messi ya no seguiría jugando en el Barcelona, varios clubes quisieron hacer el intento de tenerlo en sus equipos, sin embargo, el PSG se quedó con el crack argentino.

Este martes, Diego Simeone reveló que también intentó fichar a “La Pulga”, pero que no logró conseguirlo. “Te cuento un detalle, ahora con lo que pasó en Barcelona llamamos a Luis (Suárez). Con todo el respeto, a Leo no le llamé, pero sí a Luis para preguntarle como estaba Messi, si estaba con ganas o si había una mínima posibilidad de que viniese al Atlético. Algo que duró tres horas, porque ya el PSG estaba obsesionado con esa incorporación. ¿Si quedó en algo? No, en nada, ves el avión que pasa por el cielo y dices ahí viene, pues así (risas)”, le explicó al diario Olé.

El Cholo nunca tuvo la posibilidad de dirigirlo y tampoco les tocó coincidir en la Selección Argentina, igualmente aseguró dónde debe estar la Pulga: “Si me preguntas donde tiene que jugar Messi, te digo en un equipo que quiera ganar. En un equipo que sepa lo que tiene que hacer para ganar. No importa de qué juegue, importa que el equipo esté preparado para ganar. No pienses en él, piensa en el equipo”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir