Diego Báez de Sitech Centro Chaqueño :”Tenemos un Gobierno callado”

Sáenz Peña – Diego Báez de SITECH Centro Chaqueño habla sobre la movilización docente en las calles de la localidad.

Chaco Noticias ubica a Diego Báez que nos cuenta:

“Hoy una vez mas los docentes estamos en las calles calurosas haciendo sentir nuestro reclamo nuestra protesta, en el marco de la convocatoria del frente gremial, presentamos nuestras reivindicaciones. La clausula gatillo sigue siendo una reclamo que viene desde el año pasado. Hemos perdido un poder adquisitivo del 26% debido a las inflaciones, queremos que nos paguen de manera retroactiva. Si la docencia no sale a manifestar creemos que no se logrará nada. Estamos unidos activos, jubilados y distintos sectores, a diez días de que el personal deba presentarse a las escuelas y no ha nada de parte del gobierno. Es un Gobierno callado. La próxima semana seguiremos organizando y hablando con la asamblea para nuevamente establecer protestas.”

