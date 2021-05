Diego Báez de SITECH Centro Chaqueño: “Continúa el sector docente encontrándose en situación precaria”

Sáenz Peña – Diego Báez de SITEH Centro Chaqueño, nos habla sobre lo que vive el sector docente actualmente y sobre la fidelidad en la falta de cumplimiento de pago de deudas, ajuste salarial o vacunación por parte del Gobierno. En un encuentro con Chaco Noticias, Diego Báez detalla:

“Continúa el sector docente encontrándose en una situación muy complicada, no solo por la pandemia y el crecimiento de contagios, sino porque los docentes siguen trabajando en una precaria situación laboral y sin recibir insumos de protección o para las mismas instituciones. No se solucionó tampoco la situación salarial, esta demás decir. El Gobierno no cumple con el pago de la deuda del año pasado, y el aumento dado no llega a ser apto ante la inflación actual. Implementamos el día de paro activo, un día de paro con movilización. Estuvimos en la regional educativa, exponiendo el atroz ajuste que cada vez hace el Gobierno para el bolsillo y situación laboral de los docentes. Además tenemos cerca de 15.000 docentes desocupados en la provincia. Probablemente cambiaremos de estrategias pero seguiremos luchando sin dejar de implementar los protocolos de bioseguridad.”

“Entendemos que muchos bibliotecarios, docentes, no tienen ni la primer dosis de la vacuna. Es una falencia que acompaña al hecho de dictar clases presenciales. No han pisado hace mas de un año, una sola clase, ya que no todos tuvieron acceso a las clases virtuales. Por otro lado, no compartimos tampoco las clases presenciales, ante tanta falta de insumos de bioseguridad, agua o vacunación al personal. Si vuelven las clases virtuales, recordemos que el año pasado a la Educación se la cargó en la espalda, el docente, incluido los gastos de todo lo necesario para dictar en modo virtualidad las distintas materias, y nada de eso se vio reflejado por parte del Gobierno, en los salarios.” agrega Báez.

