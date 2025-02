Diego Armando Diaz “El Carbonero” es chaqueño y ahora jugará en primera división

El delantero chaqueño firmó con Unión y, a los 23 años, apuesta a convertirse en una de las grandes revelaciones del futbol argentino. Sin pasar por inferiores de AFA, hizo 47 goles en 43 partidos en una liga regional, lo que despertó el interés de varios equipos en las categorías profesionales.

Diego Armando Díaz es un jugador que no solo lleva un homenaje a Maradona en su nombre, sino que tiene una historia única que lo distingue en el fútbol. Con 47 goles en 43 partidos en una liga regional durante 2024, llamó la atención de varios equipos, pero fue Unión de Santa Fe el que lo fichó y, sin hacer inferiores en un club de AFA, podría debutar en primera división a los 23 años.

Tras su inesperada inclusión en el plantel que dirige Cristian “Kily” González, en las redes sociales se volvieron virales los videos en los que se ve a Diego Armando usando botellas de fernet o de cerveza y baldosa de cemento en sus entrenamientos personales.

Una casa de barro y un trabajo en una carbonería: los orígenes de Diego Armando Díaz

Diego Armando nació el 10 de enero de 2002, a las 11.15 de la mañana y con 50 grados de calor, en Los Frentones, un pueblo ubicado en el departamento de Almirante Brown, en la provincia de Chaco. Criado en una casa de barro junto a sus ocho hermanos (seis varones y dos mujeres), trabajó en una carbonería para ayudar a su mamá y desde muy joven la pasión por el fútbol marcó su vida.

Diego no tuvo una formación como la de otros colegas: nunca hizo inferiores en AFA. Con enorme sacrificio pasó por distinto clubes regionales y eventualmente dejó la provincia de Chaco para jugar en Santa Fe. Allí se dio su gran explosión.

“A Diego lo conocí este año. Me lo recomendaron, me dijeron: ‘Hay un pibe que es una animal’”, comenzó Andrés Fernández, actual representante del delantero, en diálogo con TN. “Fui a verlo a su club en María Susana (Santa Fe) y me recordó a (Gabriel) Batistuta. Pateó siete veces al arco y seis fueron dentro de los tres palos”, reveló.