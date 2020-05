Día histórico en el Congreso Nacional

Con fuerte expectativa, el Congreso nacional celebra este miércoles en ambas cámaras el debut del sistema de sesiones virtuales, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19.

El puntapié inicial lo da el Senado, que mediante su titular, la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, sesiona desde minutos después de las 14. En tanto, la Cámara de Diputados se reunirá a través de la plataforma telemática a las 18:00 horas.

Cristina Kirchner está en el recinto junto a los secretarios parlamentarios, mientras que 71 senadores están conectados en forma remota: 33 desde organismos oficiales provinciales, 17 desde sus respectivas oficinas en el Senado y otros 21 desde sus domicilios particulares.

Los únicos legisladores que dieron quórum con presencia física en el recinto fueron la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, y los vicepresidentes Martín Lousteau, Maurice Closs y Laura Rodríguez Machado.

En su primera votación remota, el Senado ya aprobó por unanimidad, la prórroga de la interrupción de los plazos parlamentarios y la modalidad de sesión virtual que funcionará mientras rija el aislamiento social y obligatorio como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

La votación se realizó de manera electrónica aunque algunos senadores debieron formalizarla a viva voz por problemas de conexión.

Luego, pasaron a tratar 20 decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el Presidente en el marco de la pandemia.

