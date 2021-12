Día del Oftalmólogo: por qué se celebra hoy, 13 de diciembre

Se celebra el Día del Oftalmólogo en la Argentina, como cada 13 de diciembre. Conocé el motivo de esta conmemoración y cómo surgió.

Este 13 de diciembre se celebra el Día del Oftalmólogo en la Argentina, como sucede año a año desde 1952 . Esta profesión cada vez se vuelve más fundamental y, a continuación, te contamos por qué se celebra y cómo surgió.

El Día del Oftalmólogo en la Argentina se celebra debido a que coincide con la festividad de la virgen y mártir Santa Lucía, protectora de la vista. En esta jornada se saluda a todas aquellas personas que trabajan en el sector.

Día del Oftalmólogo: ¿hasta dónde podemos ver?

Si bien no se sabe con certeza, se cree que los seres humanos somos capaces de ver hasta 10 kilómetros, por esto no es más que un mito forjado por el término frecuentemente empleado en meteorología de “visibilidad óptima”.

Sin embargo, no hay un límite ya que desde lo alto de una montaña, podría verse hasta 100 kilómetros de distancia o más. Además, de noche algunos aseguran que, en una noche oscura y despejada es posible ver la llama de una vela hasta una distancia de 48 km.

¿Qué estudia un oftalmólogo?

El óptico y optometrista es quien se dedica al estudio y cuidado de nuestra salud visual. Entre sus competencias destaca el diagnóstico y medición de anomalías, la creación de gafas y lentillas, el estudio, diseño y la fabricación de piezas ópticas y prótesis audiológicas

Día del Oftalmólogo: ¿Por qué vemos las estrellas?

La visión de larga distancia parece ilimitada, pero el límite siempre lo ponen los fotones o partículas de luz, como es el ejemplo de por qué se ven las estrellas. Aun cuando se encuentren a millones de kilómetros de distancia se pueden ver porque sus fotones impactan con nuestras retinas, sobre todo en noches sin luna ni iluminación artificial.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir