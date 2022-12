Día de los Inocentes: por qué se hacen bromas el 28 de diciembre

Todos los 28 de diciembre se conmemora el Día de los Inocentes, y esta fecha está marcada por dos celebraciones.

Por un lado, es para honrar a los bebés que murieron durante el mandato del Rey Herodes. Y por otra se utiliza para realizar bromas.

Para el cristianismo es un día para honrar la memoria de estos niños, el Rey Herodes, en su afán de evitar que el recién nacido Jesús de Nazaret viviera, mandó a los soldados a matar a todos los niños menores de 2 años que en ese entonces se encontraran en Belén.

Sin embargo, muchos investigadores opinan que las fechas no son las precisas, que la matanza solo se menciona en uno de los evangelios y no en el resto, que el hecho no se nombra en otros textos de la época y que para la fecha había muy pocos niños en Belén, entre otras cosas.

Es por ello, que algunos consideran que esta historia es un mito, una leyenda o una exageración y otros lo ven como una malinterpretación de otro suceso distinto.

Por su parte, en España y Latinoamérica se acostumbra realizar bromas para engañar a las personas y hacerles ver que ellas creyeron por ser inocentes. “Caíste por inocente” o “que la inocencia te valga”, son las frases que revelan que todo se trató de una broma.

El día de luto para la Iglesia Católica se transformó en una jornada de bromas en la Edad Media. Es que para conmemorar a los “sabios del Oriente” que engañaron al Rey Herodes, se busca tomar a una persona como ingenua y hacerlo caer bajo el lema “que la inocencia te valga”.

