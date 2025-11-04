Di Carlo asumió como presidente de River: «Esto es una continuidad, pero a la vez una nueva etapa»

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River este lunes, acompañado de la nueva Comisión Directiva conformada por el vicepresidente 1° Andrés Ballotta, el vicepresidente 2° Ignacio Villarroel y el vicepresidente 3° Mariano Taratuty .

«Los desafíos son infinitos. Conozco perfectamente el peso de la historia en este club y entiendo perfectamente que nadie es fundacional, ni viene a inventar nada. Esto es una construcción colectiva, siempre con el esfuerzo de los socios de River. Hoy termina un proceso que también transformó y cambió a River para siempre. No quiero dejar de destacar el aporte que River hace a la Argentina, al deporte argentino, a la cultura y a la educación. No podemos perder de vista la dimensión de lo que es River», señaló Di Carlo.

El presidente electo obtuvo el 61.77% de apoyo (15.960 votos), contra Carlos Trillo 16.22% (4.191 votos), Luis Belli 9.68% (2.502 votos), Daniel Kiper 8.29% (2.139 votos) y Pablo Lunati 4.04% (1.045 votos).

«Esta comisión directiva preparada y lista para ponerse a trabajar de inmediato. Sabemos que son muchos los desafíos y que esto es una continuidad, pero a la vez es una nueva etapa, con desafíos y oportunidades nuevas. Con un punto de partida nuevo, con un piso nuevo como Rodolfo (D»Onofrio) le dejó a Jorge (Brito) y Jorge nos deja a nosotros. Es por eso que tenemos que tener claro que no podemos perder de vista nunca el objetivo, la misión y la visión, y el deber histórico constitutivo de River. No hay que sobre exaltarse, los momentos no tienen que incomodar ni hacer perder de vista los objetivos, los ejes y el camino por el que vamos de forma exitosa desde hace 12 años», indicó.

«Tenemos muy claro hacia donde ir, les pedimos confianza y que todo este proceso decante y madure, sepamos todos que el horizonte es el mismo. Somos gente de River que vemos las mismas cuestiones sobre lo que tenemos que trabajar. Las vamos a corregir y sortear, River va a estar siempre en el lugar que corresponde. Hay que tener templanza, convicción, seguridad y fe como han tenido los socios en nosotros, en esta comisión directiva para hacer seguir creciendo a River», expresó el mandatario riverplatense.