Detuvieron a una pareja con más de dos kilos de marihuana.

Ayer por la tarde alrededor de las 19, los efectivos del Departamento Consumos Problemáticos obtuvieron información precisa sobre una mujer que arribaría a la localidad de Las Breñas con estupefacientes. Es por ello que reforzaron los controles e identificación de personas.

En la Terminal de Ómnibus se desplegó un operativo con efectivos policiales a pie y un operador canino que realizó identificaciones y controles de equipaje. En un momento dado observaron a una mujer que bajó de un colectivo de la empresa La Estrella y llevaba consigo una caja. Los agentes constataron que la ciudadana poseía la vestimenta y apariencia física similar a la investigada, la siguieron.

En un momento dado intenté subir a una motocicleta guiada por un hombre, pero no logró huir, los agentes se identificaron y la demoraron. Allí, el can rastreador alertó sobre la presencia de estupefacientes en la caja, procedió a la abertura y constató que había cuatro bultos con una sustancia vegetal.

Ante un testigo realizó la prueba de campo que arrojó resultado positivo a cannabis sativa, con el peso total de 2,825 kilogramos, secuestraron el estupefaciente, como así también dos envoltorios con ínfima cantidad de cocaína, un teléfono celular, un anotador, la suma de 2 mil pesos y una motocicleta.

Tanto el hombre de 26 años como la mujer de 18, fueron notificados de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737.