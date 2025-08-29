Detuvieron a una mujer embarazada que vendía drogas en un pasaje

Este viernes a las 11:45, efectivos policiales se encontraban circulando por Pasaje Nicolás Patrón s/n, cuando fueron interceptados por un transeúnte quien se negó a brindar datos filiatorios por temor a represalias, manifestando que en dicho lugar, a escasos metros, estaría una mujer embarazada portando una mochila rosa, con intenciones de comercializar droga. Por tal motivo, observaron a una ciudadana con similares características, quien dijo ser E.N.M de 20 años. Al solicitarle que exhibiera sus pertenencias, la misma manifestó que en la mochila tenía un recipiente con droga.

En presencia de un testigo hábil, se hallaron tres envoltorios blancos y compactos; un envoltorio verde compacto y una de menor tamaño, tipo bochita, con una sustancia blanquecina.

Se solicito personal idóneo para prueba de campo, arrojando como resultado positivo para cocaína con un pesaje de 35 gramos, contabilizando un total de cuatro envoltorios grandes y un envoltorio chico. Además, encontraron la suma de 20.320 pesos en efectivo ysiete teléfonos celulares que se encontraban en poder de la misma sin poder acreditar su propiedad; asi como un cartucho de escopeta calibre 16 sin percutar.

Se interiorizó de los pormenores a la Fiscalía Antidrogas N° 2, a cargo de María Ángel Benítez, la cual dispuso la notificación y aprehensión de la mujer, por supuesta Infracción a la Ley 23737 de Estupefaciente.

Asimismo, se secuestraron todos los elementos mencionados de interés y la suma de dinero en efectivo.

Tanto la ciudadana como los elementos fueron remitidos a la Comisaría Octava de Resistencia.