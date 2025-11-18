Detuvieron a un hombre por abuso y explotación sexual infantil desde 2017

En el marco de una investigación de la Fiscalía Federal de Goya, a cargo de Mariano de Guzmán, un hombre fue detenido acusado de corromper, abusar y explotar sexualmente a niños y adolescentes, desde al menos 2017 a la fecha. Al imputado se llegó luego de que, en marzo de 2023, se le secuestrara su computadora personal y un disco rígido externo que contenía varios gigabytes de material de abuso sexual infantil, cuando era investigado por falsificación de documentación de vehículos.

La detención fue concretada el viernes pasado por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Goya de la Policía Federal (PFA), en un allanamiento realizado en un domicilio de esa localidad correntina, a pedido de la fiscalía y por orden de la jueza federal de esa jurisdicción, Cristina Pozzer Penzo.

El fiscal le imputó al hombre, ser el autor de trata de personas bajo la modalidad de la captación, recibimiento o acogida con fines de explotación sexual, al menos, a cinco víctimas, que pudieron ser identificadas en las imágenes analizadas.

Además, consideró que la conducta debía agravarse por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, por haber sido perpetrado contra más de tres víctimas, contra menores de 18 años y haberse consumado la explotación, reiterado en al menos nueve oportunidades.

También le imputó, respecto de esas víctimas, la promoción o facilitación de la prostitución -reiterada en, al menos nueve oportunidades- agravada la conducta por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad y por ser perpetrado contra menores de 18 años.

Además, se lo acusa de haber abusado sexualmente -y con acceso carnal en algunos casos- en nueve oportunidades, lo que produjo un grave daño a la salud mental de las víctimas; y de haberlas corrompido sexualmente y, dado que, en uno de los casos, la víctima era un menor de 13 años al momento de los hechos, la conducta debía agravarse.

Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal le imputó la autoría del delito de producción y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, entre los que se encuentran menores de 13 años.

El imputado era investigado por la supuesta falsificación de documentación automotor. Así, el 1 de marzo de 2023, por orden de la justicia federal, se allanó su vivienda e incautó su computadora personal y un disco rígido externo.

Al analizar el contenido de los dispositivos, personal de la DUOF Goya de la PFA encontró, en la unidad de memoria, fotografías y videos donde se veía «a personas, posiblemente menores de edad de sexo masculino, mantener relaciones sexuales con un adulto», identificado como el imputado, según reportó la fuerza federal en uno de sus informes.

En virtud de ello, el fiscal federal de Guzmán inició una investigación preliminar, que contó con la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que encabezan sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

De las imágenes recabadas, se observaron al menos 21 víctimas que, al momento de producirse la grabación, serían varones menores de edad. Así, la PFA cotejó distintas bases de datos y obtuvo la identidad de siete de los damnificados.

Uno de los métodos empleados por la División Individualización Criminal Análisis Forense Facial de la PFA fue la utilización del sistema de reconocimiento facial denominado «Trebax Face Search», que cotejó capturas de pantallas sobre las imágenes donde se veían de forma clara los rostros de las víctimas menores de edad, con los registros fotográficos del Registro Nacional de las Personas aportados al Sistema Biométrico Facial. Este sistema logró identificar con un porcentaje mayor al 95% a seis de las posibles víctimas.

En ese contexto, se encomendó a la DUOF una serie de medidas -que incluyeron vigilancias sobre el domicilio y la consulta a otros organismos policiales y judiciales- que permitieron acreditar que el imputado recibía en su vivienda a adolescentes, a quienes corrompía, abusaba sexualmente de ellos y lo registraba. Incluso, en algunos casos, entregó dinero a sus víctimas.

Con esos elementos, el fiscal le requirió a la jueza Pozzer Penzo que ordene el allanamiento del domicilio del imputado y lo detenga. La medida tuvo lugar el viernes pasado, y en el lugar se secuestraron dispositivos electrónicos y material de interés para la investigación.

Además, se detuvo al hombre, que quedó a disposición de la jueza, quien mañana le recibirá su declaración indagatoria en orden a los delitos imputados por la fiscalía.