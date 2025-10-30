Detuvieron a un hombre con pedido de captura durante un control en Resistencia

Un hombre de 42 años fue detenido anoche durante un operativo de control motovehicular e identificación de personas en Resistencia. El procedimiento se realizó cerca de las 23:50 del miércoles, en la intersección de calle Brugnoli y avenida 25 de Mayo, y estuvo a cargo de efectivos del Centro Multiagencial de Emergencias.

Según informaron fuentes policiales, al verificar los datos del sujeto en el Sistema de Gestión Biométrica (SI.GE.BI.), se constató que tenía un pedido de captura vigente desde el 14 de agosto de 2025. La causa, caratulada como «Sustracción de elementos custodiados en grado de tentativa», está a cargo del Juzgado Correccional N° 2.

Tras la verificación, el hombre fue trasladado a la Comisaría Décima, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.