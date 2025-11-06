Detuvieron a reconocido delincuente por amenazas, lesiones y privación de libertad de una mujer

Este miércoles por la tarde, efectivos de la Comisaría Decimosegunda de Resistencia detuvieron a un hombre de 51 años, por supuestas amenazas con arma, privación ilegitima de la libertad y lesiones, en contexto de violencia de género. El hecho se dio alrededor de las 19:50 en las 22 Viviendas del Pasaje Mario Bandeo.

Allí, una mujer de 51 años, ama de casa, denunció al hombre, ya que el mismo se presentó durante la madrugada con un cuchillo, temiendo por su integridad física y la de sus hijos.

El sujeto se encontraba violento y agresivo. Además, al sacar el cuchillo que tiene una funda de cuero, comenzó a manipularlo y se aproximó hacia la denunciante, colocándole la punta de la hoja de metal en su abdomen, haciéndole presión.

Luego, tomó el cabo de un chicote y comenzó a propinarle golpes en diferentes partes del cuerpo mientras la amenazaba de muerte, junto a golpes de puño en su rostro.

El sujeto continuó con sus agresiones verbales, por lo cual la mujer le dijo a su hijo menor que llamara a sus hermanos más grandes y que den aviso a la Policía, debido a que el hombre no le permitía salir de su vivienda.

La médica que atendió a la mujer le diagnosticó lesiones leves. Se le entregó un botón antipánico. Consultado con la fiscalía en turno, dispuso que se notifique la aprehensión del ciudadano y que se dé intervención a la línea 137. Además, fue notificado también en la causa «Supuesta resistencia contra la autoridad».